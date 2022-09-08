Росавиация продлила до 16 сентября запрет полетов в Ростов-на-Дону

Во время закрытия Платова часть его сотрудников отправлена на простой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский аэропорт Платов будет закрыт минимум до 16 сентября, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, - говорится на сайте агентства. - Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

К слову, остальные аэропорты Российской Федерации сейчас работают штатно. Пассажирам, планирующим попасть в южные аэропорты, посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами – к примеру, авиагаванями Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод или Ставрополя.

Ранее сообщалось, что в связи с временной приостановкой работы аэропорта Платов часть его сотрудников была отправлена в простой с оплатой в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. А время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада.

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