В Аксайском районе местный житель устроил свалку на сельскохозяйственном участке

Нарушителю было вынесено предостережение.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области на участке, предназначенном для сельхозработ, местный житель решил организовать линую свалку. Это выяснилось при очередной проверке территорий сотрудниками Россельхознадзора.
Выяснилось, что захламленная земля принадлежала дончанину, который ее и превратил из нее свалку с твердыми бытовыми отходами. Площадь мусора достигла более одно гектара. Дончанину надзорными органами было объявлено предостережение.
Ранее в Ростовской области на территории Островянского сельского поселения Россельхознадзор обнаружил захламленный твердыми бытовыми отходами участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,4 гектаров.
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