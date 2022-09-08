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Общество8 сентября 2022 7:42

В Аксайском районе местный житель устроил свалку на сельскохозяйственном участке

Он захламил более одного гектара
Екатерина ПОПОВА
Нарушителю было вынесено предостережение.

Нарушителю было вынесено предостережение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на участке, предназначенном для сельхозработ, местный житель решил организовать линую свалку. Это выяснилось при очередной проверке территорий сотрудниками Россельхознадзора.

Выяснилось, что захламленная земля принадлежала дончанину, который ее и превратил из нее свалку с твердыми бытовыми отходами. Площадь мусора достигла более одно гектара. Дончанину надзорными органами было объявлено предостережение.

Ранее в Ростовской области на территории Островянского сельского поселения Россельхознадзор обнаружил захламленный твердыми бытовыми отходами участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,4 гектаров.

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