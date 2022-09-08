Российский рынок автокредитов в августе вырос на 30%. Фото: Андрей МИРЕЙКО.

В августе текущего года продажи автокредитов в России увеличились на 30% и превысили 72 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики банка ВТБ.

По их данным, по итогам 8 месяцев 2022 года выдачи автокредитов в стране составили почти 437 миллиарда рублей. Только в ВТБ за январь-август автолюбители провели свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 миллиардов рублей. В августе клиенты оформили в банке порядка 6,1 тысячи кредитов на сумму более 7,1 миллиарда рублей, что на 20% выше результата июля.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, российский рынок автокредитования растет уже 5 месяцев подряд. Помимо отложенного с весны спроса, драйверами выдач стали существенное снижение ставок по банковским кредитам и льготная программа.

- Благодаря поддержке государства мы фиксируем восстановление сегмента новых машин, - отметил Владимир Высоцкий. - По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов достигла 54%. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции.

Всего на покупку таких машин в последний месяц лета банк выдал более 4,1 миллиарда рублей, из них более 1 миллиарда рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой. Общий объем сделок в банке превысил 1,3 миллиарда рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada – ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в 2 раза.

При этом средний размер кредита составил примерно 1,2 миллиона рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем.

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