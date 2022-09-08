В Красносулинском районе пропала 14-летняя школьница

Ориентировки разослали по всей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Ростовской области со вчерашнего дня не могут найти девочку-подростка 14-ти лет. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» по Ростовской области.

Подросток ушла из 7 сентября из дома в школу, но по пути в образовательное учреждение пропала. На связь с родными не выходила.

Из особых примет: рост 150 сантиметров, карие глаза, нормального телосложения, темно-русые волосы в форме каре.

В день исчезновения на девочке была черная водолазка, черные брюки. На ногах черные кроссовки с белой подошвой. При себе у ребенка был черный рюкзак.

9 сентября стало известно, что девочку нашли убитой.

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