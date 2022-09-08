На чемпионате по рыболовному спорту в Ростовской области выловили более 200 окуней и 300 щук

После взвешивания и замеров рыба была отпущена обратно на волю. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На Дону завершился чемпионат по рыболовному спорту. Проходил он в Константиновском районе, около хутора Ведерников. Там определяли лучших по ловле спиннингом с лодки, сообщают в территориальном управлении Росрыболовства.

Испытать свои силы приехали 54 рыбака. На Дону 27 экипажей с двумя рыбаками на борту в каждом соревновались в вылове щуки, окуня и голавли. Всего на спортивной рыбалке было поймано 310 щук, 215 окуней и 127 экземпляров голавли.

После взвешивания и замеров рыба была отпущена обратно на волю.

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