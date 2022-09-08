Власти Ростова-на-Дону снова выставили на торги помещение в особняке на Чехова

Аукцион по продаже нежилого помещения назначен на 7 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нежилое помещение площадью 60 квадратных метров в историческом доме на углу Чехова и Суворова в Ростове в 8-й раз власти донской столицы выставили на торги. Информация об этом опубликована на сайте «Торги России».

Заказчик, департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, предлагает выкупить только одно помещение на первом этаже построенного в 1894 году доходного дома Костина, расположенного по адресу проспект Чехова, 37/29. Данное строение было признано объектом культурного наследия Ростовской области в 1998 году. Известно, что Ефим Костин был купцом, владеющим маслобойным заводом и кондитерской лавкой с магазином.

Победителя аукциона обяжут выполнить работы по сохранению помещения, в том числе заказать и оплатить научно-проектную документацию на ремонт, а после - отремонтировать сам объект. Начальная цена торгов - 3,1 миллиона рублей без учета НДС. Аукцион назначен на 7 октября. Заявки принимаются до 3 октября.

Напомним, впервые продать нежилое помещение в доме Костина власти пытаются с 2020 года, но по причине отсутствия желающих, этого так и не произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сразу три нежилых помещения продадут в Ростове с молотка

Один из лотов находится рядом со старинным доходным домом на Станиславского (подробнее)