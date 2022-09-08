В Новочеркасске у местного жителя украли сварочный аппарат на 10 тысяч рублей

Похититель уже успел продать оборудование и потратить деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске полицейские расследовали дело об исчезновении сварочного аппарата на сумму около десяти тысяч рублей. Сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Во время расследования стражам порядка удалось задержать 30-летнего местного жителя. Оказалось, совершить кражу ему помогла незапертая дверь в хозяйственной постройке, где и хранился аппарат. Под покровом ночи злоумышленник прокрался в постройку и забрал сварочное оборудование. А потом продал аппарат, а деньги потратил по своему усмотрению.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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