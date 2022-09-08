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Общество8 сентября 2022 9:51

РОКБ ищет подрядчика на выполнение услуг санавиации

Выполнение авиационных работ в целях оказания медпомощи оценивается в 28,9 млн рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Перевозить воздушным путем с 9:00 до 21:00 придется как больных и медперсонал, так и медицинские грузы.

Перевозить воздушным путем с 9:00 до 21:00 придется как больных и медперсонал, так и медицинские грузы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская областная клиническая больница 6 сентября объявила аукцион по поиску подрядчика, который сможет выполнить авиационные работы в целях оказания медпомощи на территории РФ. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям, максимальная цена контракта составит 28 979 832 рубля. За эти деньги требуется оказывать услуги в течение 97,3 летных часов. Но подготовка экипажа и самого воздушного судна в полетное время не войдет.

Перевозить воздушным путем с 9:00 до 21:00 придется как больных и медперсонал, так и медицинские грузы. Работать пилотам придется в том числе по выходным и праздничным дням. Базироваться воздушные судна должны в радиусе не дальше 50 километров от донской столицы, а летать они будут в радиусе не менее 590 километров.

Подать заявку на конкурс можно до 14 сентября. Сами торги пройдут 14 сентября 2022 года.

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