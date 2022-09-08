В Ростовской области за русофобские высказывания в сети осудили мужчину

31-летний мужчина предстал перед судом за опасные посты в сети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области 31-летний мужчина попал в поле зрения оперативников за радикальную идеологию, сообщили силовики.
По данным региональной ФСБ, мужчина выкладывал русофобские посты в интернете. В текстах содержались призывы к насилию в отношении россиян. Силовики пресекли деятельность злоумышленника.
На него завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Южный окружной венный суд признал подозреваемого виновным.
- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей, - сказали в пресс-службе областной ФСБ.
Также мужчине запретили два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
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