Прокуратура через суд потребовала сохранить памятник красным казакам в Новочеркасске

Монумент находится на Троицкой площади. Фото: управление культуры и искусства.

В Новочеркасске прокуратура через суд потребовала от администрации принять меры по сохранению памятника Федору Подтелкову и Михаилу Кривошлыкову на Троицкой площади. Информацию об этом «КП-Ростов-на-Дону» подтвердили в местном суде.

В августе ведомство направило в суд иск к администрации Новочеркасска и управлению культуры выделить средства на восстановление памятника. Первое заседание пройдет в сентябре текущего года.

Напомним, жители Новочеркасска неоднократно требовали сохранить монумент красным казакам. В администрации города признают такую необходимость, но поясняют, что есть финансовые трудности.

- На реставрацию и проектирование необходимы средства, которых в городе на данный момент нет, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что Памятник Подтёлкову и Кривошлыкову был возведен в 1974 году и является объектом культурного наследия народов России регионального значения.

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