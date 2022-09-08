В Ростове мужчина под видом десантника разнес в парке палатку с молочными коктейлями

Многие горожане усомнились в том, что мужчина настоящий десантник. Фото: Группа ВК «Это Ростов»

В Ростове поздним вечером в парке Революции неизвестный в тельняшке устроил погром. А потом стал оскорблять окружающих и кричать, что он десантник, и ему все можно.

Мужчина разбил стойку с молочными коктейлями. Но этого оказалось мало, и он стал оскорблять продавца. А потом и спорить с окружающими.

Фоловеры в соцсетях возмутились поведением ростовчанина.

- Не каждый человек в тельняшке является десантником, - написала одна дончанка.

А другие посчитали, что поведение дебошира оскорбляет всех десантников.

- Вот из-за таких я второго августа не хочу одевать тельняшку, а предпочитаю сидеть дома с семей, - высказался ростовчанин.

- Не вижу десантника. Вижу лишь алкоголика в тельняшке, - следом добавила другая подписчица.

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