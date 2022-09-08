ФАС разрешила передать ФК «Ростов» 14 объектов недвижимости

На объектах будут проводиться тренировки и матчи. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» может получить в безвозмездное пользование 14 объектов недвижимости, которые находятся в собственности области. Антимонопольная служба одобрила эти планы, сообщили в региональном управлении ФАС.

В антимонопольную службу обратилось областное Минспорта. Власти подали заявление о даче согласия на передачу недвижимости в целях развития спорта. Эти объекты клуб планирует отремонтировать и проводить здесь тренировки и матчи.

- Ведомство установило, что деятельность клуба направлена на развитие футбола в регионе. В связи с этим ФАС России одобрила преференцию, при этом указав ряд условий, которые необходимо соблюдать при её использовании. В частности, целевое использование объектов и ограничение срока действия преференции на 3 года, — пояснили в ФАС.

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