В Ростове-на-Дону в День города изменится схема движения общественного транспорта

Праздничные мероприятия в День города охватят весь Ростов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова сообщили об изменении работы общественного пассажирского транспорта 17 сентября в связи с проведением праздничных мероприятия в честь 273-летия донской столицы.

Работу общественного пассажирского транспорта планируется изменить в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения.

Схема движения транспорта в День города. Фото: сайт администрации Ростова.

Схема движения общественного транспорта в День города. Фото: сайт администрации Ростова.

Схема движения общественного транспорта в День города. Фото: сайт администрации Ростова.

По окончанию праздничного фейерверка на Театральной площади горожане смогут уехать по спальным районам города с остановки «площадь Советов» на Ворошиловском / Большой Садовой на автобусах №№ 1, 33, 35, 47, 49, 65, 77, 78, 90, 90б и 92в, а также на троллейбусе № 6.

С остановки «площадь Карла Маркса» будут отправляться автобусы №№ 3, 3а, 7, 18, 19, 54, 66, 70 и 80, а также троллейбусы №№ 2 и 22.

С остановки «завод Рубин» на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Театральный будут ехать автобусы №№ 29, 40, 55, 67, 67а, 82 и 98, а также троллейбус № 5.

С Центрального рынка в направлении северной части города поедут автобусы №№ 22, 42, 45, 51, 60, 60а, 61 и 83.

С Центрального рынка на Западный отправятся автобусы №№ 4, 6, 6а, 16, 26, 34, 34а и 71, а также трамвай № 7.

С остановки «проспект Театральный» на Западный поедет трамвай № 10.

Отследить местоположение пассажирского транспорта на маршрутах в режиме реального времени можно будет с помощью информационного сервиса Pikas Online.

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