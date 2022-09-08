На Дону от гриппа привились более 150 тысяч человек

На вакцину выделены средства из федерального и областного бюджетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжается вакцинация от гриппа. Вакцину успели получить более 150 тысяч дончан. А также 48 тысяч детей, сообщают на сайте регионального правительства.

- В предстоящий эпидсезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить вакцинопрофилактикой 60% населения области. Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Известно, что на вакцину выделены средства из федерального и областного бюджетов. Она предназначена для детей от полугода, студентов техникумов, колледжей и вузов, работников в сфере образования и медицины, беременных, пожилых и мужчин, подлежащих призыву на военную службу.

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