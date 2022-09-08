В Ростове-на-Дону женщин на 93 тысячи больше, чем мужчин

На каждую представительницу прекрасного пола приходится в среднем 0,8 мужчины. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Число проживающих в Ростове-на-Дону женщин на 93 138 превысило число проживающих в донской столице мужчин. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения, опубликованные Росстатом.

Согласно итогам переписи населения, по состоянию на 1 октября 2021 года в Ростове проживали 1 142 162 человека. Из них - 617 650 женщин и 524 512 мужчин. То есть на каждую представительницу прекрасного пола приходится в среднем 0,8 представителя сильного пола.

При этом, как отмечают социологи, в сравнении с переписью 2010 года, численность населения донской столицы увеличилась почти на 5%.

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