На Дону провели около трех миллионов противоклещевых обработок скота

Прививать животных будут до первых холодов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донские ветеринары обработали от клещей более трех миллионов домашнего скота, сообщает правительство области.

До тех, пор пока столбики термометров будут показывать плюсовую температуру, ветеринары будут проводить акарицидные обработки скота, - отметил начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов.

Специалисты уже успели обработать 271 тысяч свиней, 1 миллион 386 тысяч крупного рогатого скота и 1 миллион 278 тысяч мелкого рогатого скота.

Врачи напоминают, что обработку обязаны проходить и домашние питомцы. Ответственность за этим полностью лежит на владельцах четвероногих.

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