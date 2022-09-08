В Ростовской области в этом сезоне могут появиться новые штаммы гриппа

Вакцинация - самая действенная профилактика заболевания гриппом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во все поликлиники Ростова-на-Дону поступила вакцина от сезонного гриппа, сообщили в Управлении здравоохранения донской столицы. Вирусологи заявляют, что в текущем году в Ростовскую область могут прийти штаммы гриппа, не характерные для территории России.

По данным Управления здравоохранения Ростова, вакцинация является единственным надежным средством профилактики гриппа. Сейчас в Ростовскую область доставлено около 800 тысяч доз вакцины: «Совигриппом» - для взрослых и «Ультрикс Квадри» - для детей.

Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь. В Ростове-на-Дону запись на прививку от гриппа не требуется, нужно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Как отмечают в ведомстве, грипп наиболее опасен такими осложнениями как геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит и миокардит. Также в результате заболевания гриппом могут развиться осложнения, возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции - пневмония. Осложнением может быть и токсическое поражение сердечной мышцы и поражение центральной нервной системы, которые особенно опасны для пожилых людей и детей.

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