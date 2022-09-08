В Ростовском краеведческом музее открылась выставка «Люди Земли Донской»

Выставка «Люди Земли Донской» представляет материалы о гражданах, внесших большой вклад в развитие региона. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовском областном музее краеведения в среду, 7 сентября, открылись выставки «Люди Земли Донской» и «Семикаракорская керамика-многоцветье вольного Дона», приуроченные к празднованию 85-летия Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Присутствовавший на торжественном открытии первый зам главы донского региона Игорь Гуськов отметил, что Год культурного наследия народов России и год 350-летия со дня рождения великого императора Петра I и 85-летие Ростовской области определяют актуальность организованных музеем выставок.

- Перед нами стоит задача по популяризации культурного наследия, - подчеркнул Игорь Гуськов.

Выставка «Люди Земли Донской» представляет материалы о почетных гражданах Ростовской области, внесших большой вклад в развитие и процветание региона. Данное высокое звание присвоено 19 жителям региона. В зале впервые представлены фотографии, грамоты, дипломы, награды, книги, научные труды и рукописи, личные вещи почетных граждан Ростовской области.

Выставка современного декоративно-прикладного искусства «Семикаракорская керамика-многоцветье вольного Дона» приурочена к 50-летию со дня основания предприятия «Семикаракорская керамика», единственного на юге России, входящего в состав перечня федеральных предприятий народных художественных промыслов РФ. На выставке представлены экспонаты семикаракорского фаянса из коллекции музея, по которым можно проследить историю завода со дня его основания.

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