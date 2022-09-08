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Общество8 сентября 2022 12:57

В Ростовской области загорелись три склада на площади 800 квадратных метров

Огнем охвачены помещения с древесиной и электрооборудованием
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На место происшествия выехали пожарные.

На место происшествия выехали пожарные.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Аксае на улице Западной, 3 в четверг, 8 сентября, загорелись три склада с древесиной и электрооборудованием, сообщает МЧС по Ростовской области.

Информация о пожаре на складах поступила на пульт дежурного в 15:20, - говорится в сообщении.

Огнем было охвачено около 800 квадратных метров. На место происшествия выехали 34 пожарных и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 6 единиц техники.

По данным сотрудников одной из компаний, расположенных в здании по адресу улица Западная, 3, изначально около местного водоема загорелся камыш. Вскоре пламя перекинулось на складские помещения.

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