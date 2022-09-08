Учитель из Ростовской области попала в полуфинал всероссийского телешоу

На занятиях ученики часто экспериментируют, поскольку учебники и доска им уже не так интересны. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области учитель физики и математики из таганрогского лицея № 7 Кира Бадя стала полуфиналистом телешоу «Классная тема», которое выйдет на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Кира Бадя – выпускница бакалавриата факультета физики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П.Чехова. Сейчас педагог совмещает работу в лицее с учебой – продолжает образование на двух магистерских программах вуза, а в свободное время ведет школьный волонтерский кружок и активно помогает приютам для животных.

Как она сама рассказывает, на занятиях ее ученики часто экспериментируют, поскольку учебники и доска им уже не так интересны.

- Мой основной метод – это полное погружение в реальность, – признается педагог.

Отметим, что проект «Классная тема» призван показать самых ярких, талантливых, современных педагогов России, которые способны увлечь своим предметом и замотивировать учащихся изучать его. Следующий этап начнется 24 сентября в официальной группе ТВ-шоу «Классная тема» ВКонтакте. По итогам голосования будут выбраны 7 педагогов, которые выступят в телешоу на канале «Россия 1». Победителей выберут с помощью открытого голосования.

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