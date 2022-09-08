Страхование от онкологических и других критических заболеваний запускает один из российских банков

Полис полностью покрывает расходы на лечение и реабилитацию. Фото: Александр ГЛУЗ

Банк ВТБ начинает программу страхования на случай критических заболеваний для клиентов и их семей.

Полис полностью покрывает расходы на лечение и реабилитацию при возникновении онкологии, необходимости нейро- и кардиохирургического вмешательства, а также трансплантации костного мозга.

- Вопрос качественного и своевременного лечения серьезных болезней всегда стоит остро, особенно если это касается дорогостоящей терапии. Для нас важно не только предложить клиентам финансовую поддержку при обнаружении заболевания, но и в полной мере организовать сам процесс лечения. В случае серьезных проблем жизненно важно принять оперативные меры для доступа к высокопрофессиональной медицинской помощи. В новой страховой программе задействованы врачи-кураторы с уникальной экспертизой. Они помогут быстро подобрать квалифицированного врача и выработать стратегию лечения по высоким стандартам медицины в профильных клиниках, чтобы клиент не тратил на это время и свои ресурсы. Комплексный страховой продукт позволяет не беспокоиться о наличии средств на лечение, если в нем возникнет необходимость, – прокомментировал управления «Страхование» Дмитрий Пугашкин.

К слову, страховку можно оформить через Онлайн-кабинет без медицинского осмотра, при этом впервые на рынке в программу страхования можно включить одновременно всех несовершеннолетних детей.

Программу можно использовать как для персонального страхования, так и для защиты всей семьи. Полис предусматривает лечение «под ключ», начиная от постановки диагноза, заканчивая транспортными расходами, в том числе для сопровождающего. Кроме того, если лечение проводится за границей, страховка покрывает визу и оплату переводчика, а также все расходы на сопровождающего. При этом на протяжении всего курса клиента будет вести врач-куратор.

Максимальный размер страховых выплат на одного застрахованного составляет от 8 до 25 млн рублей в зависимости от выбранной программы на лечение и 100 млн рублей – на трансплантацию костного мозга. Медицинская помощь оказывается в государственных и частных клиниках России, а также при необходимости в Испании, Израиле, Турции и Южной Корее.

При этом, банк продолжает бесплатно страховать на случай онкозаболеваний детей, родители которых начали получать детские пособия на карту ВТБ или оформили льготную ипотеку от банка для многодетных семей со ставкой 3% годовых.

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