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Происшествия8 сентября 2022 14:41

В Ростове загорелись покрышки на площади 50 кв. м

ЧП произошло на улице Петренко
Лейла МИРИШОВА
К тушению привлекли три спецмашины.

К тушению привлекли три спецмашины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове загорелись покрышки. Пожар произошёл 8 сентября на улице Петренко.

Покрышки начали гореть около 16:00. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил 50 квадратных метров.

На месте ЧП работают три спецмашины и 12 пожарных, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. (Подробности)