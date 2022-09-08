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Общество8 сентября 2022 15:01

Пожар в Аксае локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров

Сгорело 800 квадратных метров помещения и 200 квадратных метров сухой травы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Огнем были охвачены три из четырех складов, расположенных на улице Западной, 3.

Огнем были охвачены три из четырех складов, расположенных на улице Западной, 3.

Спасатели на площади 1000 квадратных метров локализовали пожар в городе Аксай Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание складских помещений на площади 800 квадратных метров и сухой растительности на площади 200 квадратных метров по адресу, улица Западная, 3, удалось локализовать в 17:38. Огнем были охвачены три из расположенных здесь четырех складов с древесиной и электрооборудованием.

Как рассказали в МЧС, для тушения были привлечены силы и средства по повышенному рангу пожара — 20 единиц техники и 63 человека. Во время возгорания никто не пострадал.

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Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров (подробнее)