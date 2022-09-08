Пожар в Аксае локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров

Огнем были охвачены три из четырех складов, расположенных на улице Западной, 3.

Спасатели на площади 1000 квадратных метров локализовали пожар в городе Аксай Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание складских помещений на площади 800 квадратных метров и сухой растительности на площади 200 квадратных метров по адресу, улица Западная, 3, удалось локализовать в 17:38. Огнем были охвачены три из расположенных здесь четырех складов с древесиной и электрооборудованием.

Как рассказали в МЧС, для тушения были привлечены силы и средства по повышенному рангу пожара — 20 единиц техники и 63 человека. Во время возгорания никто не пострадал.

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