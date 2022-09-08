В колонии Новочеркасска оперативники изъяли шоколадные конфеты с сим-картами

В переданных колонисту шоколадных конфетах были спрятаны сим-карты. Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.

В Новочеркасске сотрудники УИС обнаружили в переданных в СИЗО и колонию продуктах сим-карты и наркотические вещества. Об этом сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.

Так, 6 сентября сотрудниками отдела безопасности и оперативного отдела ИК-14 при досмотре посылки на имя одного из осужденных были обнаружены и изъяты 12 сим-карт, спрятанные в шоколадных конфетах. Сейчас по данному факту проводится проверка.

7 сентября сотрудники СИЗО-3 Новочеркасска при досмотре посылки в банке с топленым маслом обнаружили и изъяли полимерный сверток с веществом желтого цвета. Благодаря служебной собаке удалось установить содержание в данном масле запрещенных веществ.

Правоохранители усмотрели в действиях гражданина, передавшего посылку, признаки состава преступления, предусмотренные статьей 228 УК РФ. Изъятое вещество будет передано сотрудникам полиции для принятия решения.

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