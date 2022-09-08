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Общество8 сентября 2022 15:50

Спасатели ликвидировали открытое горение складов в Ростовской области

Пожар тушили 20 единиц техники и 63 человека
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Открытое горение ликвидировали на складах в Аксе в 18:25.

Открытое горение ликвидировали на складах в Аксе в 18:25.

В городе Аксай Ростовской области в 18:25 было ликвидировано открытое горение на территории складских помещений с древесиной и электрооборудованием. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Огнем было охвачено 800 квадратных метров трех складских помещений и 200 квадратных метров сухой растительности около местного водоема. Тушением пожара занимались 20 единиц техники и 63 человека. В пожаре никто не пострадал.

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