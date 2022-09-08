В 2022 году "Донской марафон" получит статус открытого городского чемпионата. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В 2022 году "Донскому марафону" присвоят статус открытого городского чемпионата. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

По итогам марафона определят чемпионов среди мужчин и женщин. В первый раз при выполнении спортивных нормативов участникам соревнования будут присвоены спортивные разряды. Марафон будет проходить на Гребном канале 16 октября.

- Традиционный забег пройдёт уже в 36-й раз. Впервые он состоялся в год проведения Олимпиады-80. И с тех пор стал визитной карточкой донской столицы, - рассказал сити-менеджер.

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