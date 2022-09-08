В парке «Лога» мужчина залез на пони и ударил конюха

Конюх сделал замечание, когда мужчина оседлала пони. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменск-Шахтинске мужчина ударил конюха в парке «Лога» после замечания слезть с пони. Об этом сообщили на официальной странице парка в социальной сети.

На кадрах видно, как мужчина подошел к маленькой лошадке и оседлал ее. Конюх, стоявший рядом с пони, попросил посетителя слезть с бедного животного. Дебошир оставил лошадь и устроил разборку с сотрудником. Он резко схватил его за шею и сделал «захват». Конюх с трудом освободился из рук мужчины, а позже сообщил об инциденте руководству.

- Конюх растерялся и не сразу сообщил руководству о случившемся, но в следующий раз, при подобных ситуациях будет вызвана полиция! – предупредили представители парка.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в полицию заявление о произошедшем не поступало.

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