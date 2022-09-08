Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 16:04

В парке «Лога» мужчина залез на пони и ударил конюха

Посетитель применил силу после замечания сотрудника
Лейла МИРИШОВА
Конюх сделал замечание, когда мужчина оседлала пони.

Конюх сделал замечание, когда мужчина оседлала пони.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменск-Шахтинске мужчина ударил конюха в парке «Лога» после замечания слезть с пони. Об этом сообщили на официальной странице парка в социальной сети.

На кадрах видно, как мужчина подошел к маленькой лошадке и оседлал ее. Конюх, стоявший рядом с пони, попросил посетителя слезть с бедного животного. Дебошир оставил лошадь и устроил разборку с сотрудником. Он резко схватил его за шею и сделал «захват». Конюх с трудом освободился из рук мужчины, а позже сообщил об инциденте руководству.

- Конюх растерялся и не сразу сообщил руководству о случившемся, но в следующий раз, при подобных ситуациях будет вызвана полиция! – предупредили представители парка.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в полицию заявление о произошедшем не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону пьяный дебошир кинул камень в автобус, пострадала девушка

Хулигана скрутили свидетели происшествия. (Подробности)