В Таганроге граффитчики расписали ограждение подстанции «Т-1»

Изображенные работы, украсившие стену, были выбраны по итогам открытого голосования. Фото: Сергей Плишенко.

В городе Таганроге художники в рамках проекта «Окно в Таганрог» нарисовали одиннадцать граффити на ограждении старейшей в городе подстанции «Т-1», которая находится по ходу маршрута трамвая № 2. Об этом сообщил таганрогский фотохудожник Сергей Плишенко.

Ответственным за художественную сторону проекта стал художник Антон Тимченко. Все изображенные работы, украсившие стену, были выбраны по итогам открытого голосования.

В новых красных таганрогских трамваях можно будет воспользоваться бесплатным аудиогидом. Истории про приморский город расскажут такие известные уроженцы Таганрога как Рома Зверь, Геннадий Ветров и Павел Деревянко, который озвучит историю о Фаине Раневской. Услышать истории можно будет в приложении IZI. TRAVEL.

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