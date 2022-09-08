До конца сентября цена проезда из Азова в Ростов может возрасти до 170 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове появилась вероятность того, что цена на проезд в Ростов в ближайшее время может возрасти. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на директора «Азовавтротранса» Николая Сага.

Водители маршруток и автобусов сообщили, что возрастание цен произойдет примерно 20 сентября. Путь до донской столицы станет дороже на 20 рублей. В настоящее время стоимость проезда в маршрутке составляет 150 рублей, а в автобусе - 100 рублей.

Директор автотранспортного предприятия подтвердил, что повышение планируется. Вероятнее всего цены вырастут уже в конце сентября. На сколько точно подорожает проезд, пока неизвестно, цифры ещё согласовываются.

- Нам некуда деваться, чтобы выжить. Экономически сейчас очень сложно. Администрация города не влияет на ценообразование, да и Минтранс тоже. Это саморегулируемый тариф, - сообщил Николай Сага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд из Батайска в Ростов на маршрутках № 212 подорожает до 50 рублей.

Сейчас пассажиры платят 35 рублей.