В Таганроге Европейский квартал был переименован в Петровский 7 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таганрогский Европейский квартал был переименован Петровский. Свое новое название улица получила в среду, 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

На этой улочке располагается множество магазинов, в которых можно приобрести одежду и вкусно перекусить. Новое название квартал получил в честь знаменитого русского императора Петра I, который основал Таганрог. Мероприятие в честь открытия Петровского квартала прошло в районе дома № 51 на улице Петровской.

Стоит отметить, что Европейский квартал очень напоминает французскую или амстердамскую улицу.

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