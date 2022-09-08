В Таганроге Европейский квартал был переименован в Петровский 7 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Таганрогский Европейский квартал был переименован Петровский. Свое новое название улица получила в среду, 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.
На этой улочке располагается множество магазинов, в которых можно приобрести одежду и вкусно перекусить. Новое название квартал получил в честь знаменитого русского императора Петра I, который основал Таганрог. Мероприятие в честь открытия Петровского квартала прошло в районе дома № 51 на улице Петровской.
Стоит отметить, что Европейский квартал очень напоминает французскую или амстердамскую улицу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донские казаки потребовали переименовать улицу Свердловскую.
По их мнению, она носит имя "палача казачьего народа".