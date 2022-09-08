Дончане с 1 сентября не будут оплачивать долги соседей по коммуналке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 1 сентября дончане не должны будут оплачивать долги соседей по коммунальным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Правила изменились в связи с тем, что вступил в силу новый порядок расчетов за ЖКУ.

Теперь в квитанциях будут отдельно прописаны индивидуальные и общедомовые коммунальные услуги вместе с их стоимостью. Кроме того, по итогам года в первом квартале 2023 года будет произведен перерасчет платы, исходя из показаний общедомовых приборов учета.

В настоящее меры по борьбе с должниками включают в себя лишь досудебный и судебный порядок.

- Иного порядка взыскания задолженности нормами действующего законодательства не предусмотрено, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области каждый второй житель оплачивает коммунальные платежи безналично.

Более 70% оплат проводится через приложение Сбера.