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Общество8 сентября 2022 18:38

Дончане с 1 сентября не будут оплачивать долги соседей по коммуналке

В первом квартале 2023 года произведут перерасчет в соответствии с показаниями приборов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Дончане с 1 сентября не будут оплачивать долги соседей по коммуналке.

Дончане с 1 сентября не будут оплачивать долги соседей по коммуналке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 1 сентября дончане не должны будут оплачивать долги соседей по коммунальным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Правила изменились в связи с тем, что вступил в силу новый порядок расчетов за ЖКУ.

Теперь в квитанциях будут отдельно прописаны индивидуальные и общедомовые коммунальные услуги вместе с их стоимостью. Кроме того, по итогам года в первом квартале 2023 года будет произведен перерасчет платы, исходя из показаний общедомовых приборов учета.

В настоящее меры по борьбе с должниками включают в себя лишь досудебный и судебный порядок.

- Иного порядка взыскания задолженности нормами действующего законодательства не предусмотрено, - отмечается в сообщении.

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В Ростовской области каждый второй житель оплачивает коммунальные платежи безналично.

Более 70% оплат проводится через приложение Сбера.