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Происшествия8 сентября 2022 19:20

В Ростовской области двое братьев получили срок за вымогательство и угрозу убийством

Дончане пытались выманить у бизнесмена 1,7 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области двое братьев получили срок за вымогательство и угрозу убийством.

В Ростовской области двое братьев получили срок за вымогательство и угрозу убийством.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области осудили двух жителей Цимлянского района. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Оперативникам удалось установить, что двое братьев вымогали у местного бизнесмена 1,7 миллиона рублей, угрожали при этом убийством и избивали. Мотивировали они это тем, что бизнесмен похитил у них удочки и улов. Кроме того, братья при помощи металлических труб разбили еще и автомобиль потерпевшего.

- Цимлянским районным судом они признаны виновными. Первому из братьев было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А второй был приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - отмечается в сообщении.

Осужденные подали апелляцию после первого оглашения приговора, но после ее рассмотрения наказание осталось неизменным. Приговор вступил в законную силу.

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