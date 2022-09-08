В Ростовской области отечественный автомобиль сбил 14-летнего мопедиста. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием мопеда и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, около шести часов вечера в хуторе Долгом Мартыновского района. По предварительным данным, в районе дома №23 на улице Клубной 14-летний водитель мопеда "Орион" без прав не пропустил автомобиль "ВАЗ-2199" под управлением 34-летнего шофера.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

- В отношении собственника мопеда составлен административный материал по статье 12.7 КРФ об АП "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления", - отмечается в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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