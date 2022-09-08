Два человека погибли в массовой аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 8 сентября около пяти часов вечера на трассе А-260 «Волгоград-Каменск». По предварительным данным, 39-летний водитель "КАМАЗа" превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре "ВАЗ-2144". Отечественная легковушка по инерции двинулась вперед и влетела в попутную иномарку Toyota Camry под управлением 45-летнего шофера. Машина также от сильного удара поехала вперед и столкнулась с впереди стоящим "КАМАЗом", за рулем которого находился 34-летний шофер.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка отечественной легковушки. А также получили травмы и были госпитализированы женщина и семилетняя девочка, которые находились в иномарке.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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