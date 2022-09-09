Донские депутаты позаботились об условиях для лечения раненых на Украине солдат. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко.

Депутаты донского Заксобрания позаботились об условиях, в которых проходят лечение, раненые во время СВО бойцы. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель парламента Александр Ищенко.

- По медицинской части госпиталь Южного военного округа обеспечен всем необходимым. Но искренне хочется, чтобы пребывание в госпитале, восстановление после операций проходило у военнослужащих как можно в более комфортных условиях, - отметил политик.

Еще в начале лета депутаты посетили медучреждение и пообщались с проходящими в нем лечение солдатами. Тогда выяснилось, какие именно условия нужны бойцам для комфортного пребывания в госпитале.

Летом при помощи организаций, которые возглавляют депутаты, в учреждении произвели капитальный ремонт в цоколе хирургического корпуса, установили сплит-системы в палатах и рекреации. А также обновили внутреннюю отделку приемного отделения, и выполнили монтаж входной группы и гардероба. Рабочие заменили окна и внутренние двери. Кроме того, в палатах появились телевизоры, а в зоне отдыха мягкие диваны.

Депутаты на днях передали для персонала 4,5 тысячи медицинских халатов, а также соки, фрукты и печенье для военных.

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