В Ростове перед Днем города пройдет большой субботник

Рабочие соберут мусор и обрежут деревья, приведут в порядок дворы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону в преддверии празднования Дня города пройдет большой общегородской субботник, рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

В субботу, 10 сентября, ростовчанам предлагается помыть фасады зданий, входные группы торговых объектов и витрины. Также в планах ростовских властей очистка стен домов от граффити и объявлений. Ликвидированы будут и стихийные свалочные очаги. Рабочие соберут мусор и обрежут деревья, приведут в порядок дворы. Отдельное внимание будет уделено бесхозным участкам.

- Приглашаю подключиться к полезному делу неравнодушных жителей, предприятия, - обратился к горожанам Алексей Логвиненко. - Вместе сделаем наш город чище. Он должен встретить свой День рождения во всей красе.

В Ворошиловском районе будут убраны водоохранная зона вдоль Северного водохранилища от моста по проспекту Космонавтов до моста по улице Волкова, а также улица Орбитальная от улицы Добровольского до дома № 28 по Орбитальной улице.

В Железнодорожном районе будут убраны берег реки Мертвый Донец за мостом и берег реки Дон на Мартыновском переулке.

В Кировском районе порядок наведут на проспекте Чехова, на спуске к улице Береговая, а также на переулке Державинском, 26-30 и на Голубом озере на улице Левобережной, 30.

В Ленинском районе уберут в Димитриевском парке и на проспекте Буденовском, 1-1а.

В Октябрьском районе субботник пройдет на улице Рахманинова, 78 и улице Вавилова, 1а.

В Первомайском районе уборку проведут на улице Туполева вдоль дороги на рынок «Атлант», а также на улице Орская, на территории, прилегающей к СНТ «Виноградарь».

В Пролетарском районе чистоту наведут на Бероговой, 71 и на Зеленом острове, вдоль берега реки Дон.

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