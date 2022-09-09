В Ростовской области в куриных полуфабрикатах выявили лекарства против паразитов

В двух образцах куриной продукции специалисты Россельхознадзора обнаружили лекарство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух образцах куриной продукции специалисты референтного центра Россельхознадзора обнаружили остатки лекарственного вещества из группы кокцидиостатиков – клопидола. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Клопидол — это лекарственный препарат, подавляющий жизнедеятельность колоний патогенных бактерий, паразитирующих в почечных лоханках, эпителии слизистой кишечника и желчных ходах печени птицы. Однако Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» содержание остатков данного вещества не допускается.

При несоблюдении сроков вывода противопаразитарных препаратов, лекарственные вещества могут попасть в организм человека и со временем вызвать дисбактериоз, аллергические реакции или снижение иммунитета.

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