За сутки границу Ростовской области пересекли 17,5 тысячи граждан

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения. Фото: Артур СЕЛИМОВ

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения. Уже в феврале текущего года в Ростовской области были открыты 20 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса.

- Ростовчане всегда отличались особым радушием и гостеприимством, - отметил в феврале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - И сейчас мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жители ДНР и ЛНР чувствовали себя у нас как дома.

После эвакуации дети из ДНР и ЛНР сели парты ростовских школ. Им были выданы учебники и канцелярские наборы. Для переселенцев с Донбасса и их детей были организованы посещения Ростовского зоопарка, ростовских музеев и театров. В организация Ростовской области начался сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

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