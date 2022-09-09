В Ростове около железнодорожного вокзала произошла поножовщина

Полицейские оперативно задержали злоумышленника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове, на привокзальной площади около железнодорожной станции "Ростов-Главный", между двумя мужчинами произошла ссора. Перед тем, как затеять ссору, приятели выпивали алкогольные напитки, рассказали в полиции на транспорте. На фоне опьянения склока из словесной перепалки быстро перешла в настоящую рукопашную.

Один из участников конфликта схватил кухонный нож и вонзил его в оппонента, после чего попытался скрыться.

Но далеко убежать у 61-летнего ростовчанина не получилось. По горячим следам его задержали полицейские на транспорте.

- Уже через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

На злоумышленника завели дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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