Власти Ростовской области опровергли необходимость оплачивать долги соседей за коммунальные услуги

Порядок расчетов не предусматривает погашения долгов за ЖКУ недобросовестных соседей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Ростовской области разъяснили новый порядок расчетов за содержание общедомового имущества в МКД, вступивший с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Согласно новому закону, оплата за отдельные коммунальные услуги каждой квартиры останется на личной ответственности каждого из собственников жилья отдельно. В платежном документе будет указываться сумма к оплате за коммунальные услуги, предоставленные непосредственно в жилом помещении, и суммы на общедомовые нужды или содержание общего имущества дома.

При этом, как и раньше, жильцы должны будут оплачивать расходы на содержание общего домового имущества. В том числе на содержание внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

С задолжниками будут бороться с помощью двух комплексов мер, в том числе такими досудебными мерами как информационно-разъяснительная работа и ограничение или приостановление предоставления коммунальных услуг. А также такими судебными мерами как приказной порядок, исковой порядок; исполнительное производство, выселение из муниципальной квартиры и· реализация имущества должника.

Но по итогам года в первом квартале следующего года собственникам и пользователям будет производиться перерасчет платы исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета за коммунальные ресурсы, потребленные в целях использования и содержания общего имущества дома, даже несмотря на тот факт, если такое решение на общем собрании собственники не принимали и расчет велся весь год по нормативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, как изменятся тарифы на ЖКХ в Ростовской области в 2022 году

В среднем по региону рост составит от 3,9% до 5,4% (подробнее)