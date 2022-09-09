В Новочеркасске пожар в частном секторе тушили почти два часа

Площадь возгорания достигла 90 кв. м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске спасатели на протяжении двух часов тушили пожар в частном секторе. ЧП произошло на улице Александровской 8 сентября.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.20. В одной из комнат в доме загорелись вещи и мебель. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища и перекинулся на хозпостройку. Спасатели боролись с огнем на площади 90 квадратных метров почти два часа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 20 пожарных и пять спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших.

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