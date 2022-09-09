Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 7:50

В Новочеркасске пожар в частном секторе тушили почти два часа

Огонь охватил жилой дом и хозпостройку за считанные минуты
Лейла МИРИШОВА
Площадь возгорания достигла 90 кв. м.

Площадь возгорания достигла 90 кв. м.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске спасатели на протяжении двух часов тушили пожар в частном секторе. ЧП произошло на улице Александровской 8 сентября.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.20. В одной из комнат в доме загорелись вещи и мебель. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища и перекинулся на хозпостройку. Спасатели боролись с огнем на площади 90 квадратных метров почти два часа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 20 пожарных и пять спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области почти 60 спасателей тушат пожар на складах древесины и электрооборудования

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. (Подробности)