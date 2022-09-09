Экс-мэру Таганрога Николаю Федянину вручили памятный знак к 85-летию региона

Всего почетные знаки вручили 20 почетным жителям Таганрога. Фото: tagancity.ru.

В администрации города Таганроге замглавы Ростовской области Александр Скрябин вручил памятные знаки «85 лет Ростовской области» 20 почетным жителям приморского города. Среди награждаемых оказался бывший мэр Таганрога Николай Федянин.

Помимо Николая Федянина, почетной награды удостоились замглавы администрации Таганрога по вопросам экономики Светлана Камбулова, председатель горлумы Инна Титаренко, управляющий директор АО «ТАГМЕТ» Сергей Билан, первый замглавы по вопросам городского хозяйства Алексей Махов, замглавы по социальным вопросам Ирина Голубева, бывший гендиректор «ТАНТК им. Г.М. Бериева Виктор Кобзев, начальник Управления культуры Елена Шелухина, а также начальник правового управления Юлия Шатская.

От имени губернатора Ростовской области Василия Голубева и от себя лично Александр Скрябин поздравил виновников события с заслуженными наградами и пожелал успехов.