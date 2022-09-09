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Общество9 сентября 2022 8:43

В Ростове на неделю ограничат проезд по понтонному мосту на Зеленый остров

Ограничения связаны с ремонтом канализационного коллектора
Лейла МИРИШОВА
Движение закроют из-за ремонтных работ. Фото: администрация Ростова.

Движение закроют из-за ремонтных работ. Фото: администрация Ростова.

В Ростове движение по понтонному мосту на Зелёный остров перекроют на неделю. Об этом 8 сентября сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Такое решение принято из-за ремонта канализационного коллектора. Движение будут перерывать с 22:00 до 6:00 с 12 по 19 сентября.

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Напомним, в Ростове в День города 17 сентября перекроют движение на нескольких улицах в центре. Ограничения будут действовать на улицах Московской, Большой Садовой, Закруткина и Театральном проспекте. Ранее мы подробнее писали, на какие участки улиц будут закрыты для транспорта.

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