В Ростовской области при столкновении иномарок пострадали два человека. Фото: УГИБДД России по РО.

В городе Шахты Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Авария произошла накануне, 8 сентября, на автодороге «Шахты - поселок Артем» около 22:35.

По информации ГИБДД по Ростовской области, 42-летний водитель «Рено Логан» развернулся в неположенном месте. В результате чего, по предварительным данным, столкнулся с движущимися навстречу автомобилями «Киа Спектра», под управлением 32-летнего водителя и «Ауди А4», под управлением 36-летнего шофера.

В результате ДТП водители автомобилей «Рено Логан» и «Ауди А4» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.

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Такое решение принято из-за ремонта канализационного коллектора. Движение будут перерывать с 22:00 до 6:00 с 12 по 19 сентября (подробности)