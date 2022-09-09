Центр информсистем Ростовской области закупит SSD-накопители, которые в 4 раза дороже рыночных

Средняя арифметическая цена за один девайс составила 8658 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный центр информационных систем» ищет подрядчика на поставку 231 твердотельного SSD-накопителя объемом 256 Гигабайтов. Средняя стоимость каждого такого накопителя оценивается в 8659 рублей, что в 4 раза дороже средней цены за такой девайс на рынке. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Общая стоимость контракта оценивается в 1 999 998 рублей. На аукцион до 8 сентября заявки подали три претендента. Первый предложил цену за один накопитель в размере 9094,80 рубля, второй — 6880,21 рубля, а третий — 9999 рублей. Таким образом, средняя арифметическая цена за один девайс составила 8658 рублей.

В свою очередь в российских интернет магазинах подобный накопитель объемом 256 Гб стоит от 1498 рублей до 2498 рублей. Таким образом, средняя цена на рынке составляет около 2 тысяч рублей. Что в 4 раза меньше цены, названной в условиях контракта.

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