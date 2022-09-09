В рамках программы туристического кешбэка клиенты ВТБ потратили 600 млн рублей

Осенью россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Более 600 миллионов рублей направили клиенты ВТБ для поездок по России осенью текущего года в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным аналитиков банка, в среднем жители страны планируют потратить на осенние путешествия по стране около 58 тысяч рублей, что на 4 тысячи рублей больше, чем израсходовали годом ранее. За свой счет банк оформил страховку 10 тысячам семей, оплатившим поездки в рамках госпрограммы картой «Мир». О своем намерении путешествовать по стране вплоть до конца года рассказал 81% планирующих поездку российских туристов. В своих путешествиях они будут ориентироваться на южные направления. Доля тех, кто готов направить на отдых от 75 до 100 тысяч рублей выросла с 11% до 18%.

Приоритетным видом транспорта для путешествий по стране стал автомобиль - 49% и поезд - 44%. На третьем месте по популярности – самолет - 35%. Автобус для поездок выбирает четверть опрошенных. При этом набирает популярность круизный туризм – поездки на теплоходе запланировали 8% туристов, что в два раза больше, чем год назад. Такой вид отдыха выбирают россияне старше 45 лет.

Как рассказал начальник управления «Государственные услуги» банка Святослав Агеев, с начала действия программы по стимулированию осеннего туризма клиенты банка уже потратили на оплату туров и отелей 614 миллионов рублей. С начала года сумма выплат, которые они получили от государства в рамках программы развития туризма, достигла 850 миллионов рублей.

- В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы со своей стороны поддерживаем путешественников, за счет банка оплачивая им страховку на все время отдыха, чтобы они могли спокойно отдохнуть вместе с семьей, - отметил Сергей Агеев. - Всего в 2022 году мы планируем направить более 1 миллиарда рублей на поддержку семей и уязвимых категорий населения.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.