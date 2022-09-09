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Общество9 сентября 2022 10:49

В рамках программы туристического кешбэка клиенты ВТБ потратили 600 млн рублей

Осенью россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Осенью россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей.

Осенью россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Более 600 миллионов рублей направили клиенты ВТБ для поездок по России осенью текущего года в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным аналитиков банка, в среднем жители страны планируют потратить на осенние путешествия по стране около 58 тысяч рублей, что на 4 тысячи рублей больше, чем израсходовали годом ранее. За свой счет банк оформил страховку 10 тысячам семей, оплатившим поездки в рамках госпрограммы картой «Мир». О своем намерении путешествовать по стране вплоть до конца года рассказал 81% планирующих поездку российских туристов. В своих путешествиях они будут ориентироваться на южные направления. Доля тех, кто готов направить на отдых от 75 до 100 тысяч рублей выросла с 11% до 18%.

Приоритетным видом транспорта для путешествий по стране стал автомобиль - 49% и поезд - 44%. На третьем месте по популярности – самолет - 35%. Автобус для поездок выбирает четверть опрошенных. При этом набирает популярность круизный туризм – поездки на теплоходе запланировали 8% туристов, что в два раза больше, чем год назад. Такой вид отдыха выбирают россияне старше 45 лет.

Как рассказал начальник управления «Государственные услуги» банка Святослав Агеев, с начала действия программы по стимулированию осеннего туризма клиенты банка уже потратили на оплату туров и отелей 614 миллионов рублей. С начала года сумма выплат, которые они получили от государства в рамках программы развития туризма, достигла 850 миллионов рублей.

- В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы со своей стороны поддерживаем путешественников, за счет банка оплачивая им страховку на все время отдыха, чтобы они могли спокойно отдохнуть вместе с семьей, - отметил Сергей Агеев. - Всего в 2022 году мы планируем направить более 1 миллиарда рублей на поддержку семей и уязвимых категорий населения.

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