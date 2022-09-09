В Ростовской области планируют возродить забытый вкус арбузного меда и цукатов

Арбузы можно использовать сразу в нескольких целях. Фото: Андрей АБРАМОВ

На окружном молодежном форуме «Ростов» одним из ключевых направлений работы федеральной площадки «Ростов Аграрный» на берегу Азовского моря стал агроэкотуризм. Здесь заявили о необходимости возрождения старинных казачьих рецептов арбузного меда, варенья и цукатов. Об этом сообщили в пресс-службе «Чистого города».

По словам специалистов, арбузы можно использовать сразу в нескольких целях. Из кожуры готовят цукаты, из мякоти – варенье, из сока без добавления сахара и других консервантов получают мед.

Рецепты арбузных лакомств на юге России появились у донских казаков в 19 веке. Так, нардек готовили осенью, когда арбузы только поспевают. Мякиш спелых мелких ягод пропускали через сито, затем сироп вываривали на медленном огне в чугунных котлах до консистенции меда. Процесс приготовления мог занять до 10 часов. При этом объем сока уменьшался в 7-9 раз.

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