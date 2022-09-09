В Таганроге на День города 11 сентября в трамвае покажут спектакль

В таганрогских трамваях можно будет увидеть спектакль "Кот в сапогах". Фото: "Таганрогский трамвай".

В воскресенье, 11 сентября, в честь Дня города в Таганроге будет курсировать театральный трамвай. Артисты Таганрогского камерного театра покажут для пассажиров трех трамвайных маршрутов спектакль «Кот в сапогах». Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала художественный руководитель театра Людмила Илюхина.

По ее словам, сами театральные постановки можно будет увидеть на конечных остановках маршрутов №№ 2, 3 и 8. А на каждой обычной остановке с участием пассажиров будет разыграна театральная сценка продолжительностью одна минута.

Первый спектакль будет показан в городском парке на площадке «Таганрогский трамвай» в 11:00. Далее артисты театра сядут в трамвай и поедут по маршруту № 2 до остановки «Вокзал Таганрог -1», или «Новый вокзал». Здесь пассажиры смогут посмотреть второе представление.

Затем весь театр сядет в трамвай № 8 и на остановке около памятнику комбайну поставит третий спектакль. Затем театральная труппа пересядет на маршрут №3 и на остановке «Красный Котельщик» сыграет последнюю постановку.

Как отмечают организаторы театрального действа, в представлении будут задействованы как люди, так и куклы. Хоть спектакль и адресован детям, посмотреть его будет интересно и взрослым.

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