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Общество9 сентября 2022 12:11

В Азове до конца года откроют 49 памятных досок погибшим ВСО

Об этом сообщил сити-менеджер города Владимир Ращупкин
Лейла МИРИШОВА
В Азове до конца года откроют 49 памятных досок погибшим ВСО.

В Азове до конца года откроют 49 памятных досок погибшим ВСО.

Фото: Александр КОЦ

В Азове до конца 2022 года установят 49 памятных досок погибшим ВСО. Об этом 9 сентября сообщил сити-менеджер города Владимир Ращупкин.

Накануне, 8 сентября, в Азове открыли мемориальную табличку десантнику Павлу Никитину. Солдат погиб в апреле 2022 года. Мероприятие состоялось в профтехучилище №45, где и учился Павел. Посмертно герой награжден орденом Мужества.

В этот же день был открыт и памятник воинам, участвующим в специальной военной операции на Украине, - отметил глава Азова Владимир Ращупкин.

Напомним, что это не первая мемориальная доска в Ростовской области. В самом Азове планируют в скором времени установить еще несколько табличек. По словам сити-менеджера, до конца года откроют еще 31.