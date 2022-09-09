В Ростовской области более 650 родителей детей-инвалидов вышли на досрочную пенсию по старости

Опекуны инвалидов с детства смогут смогут выйти на пенсию раньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области мать инвалида с детства может досрочно выйти на пенсию в возрасте 50 лет при наличии у нее не менее 15 лет страхового стажа, а отец – в 55 лет при наличии у него не менее 20 лет страхового стажа. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

С начала года 673 родителя детей-инвалидов в Ростовской области вышли на досрочную пенсию по старости. Примечательно, что сократить возраст выхода на пенсию можно не более чем на 5 лет. Однако для всех работает важное условие - наличие как минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Опекуны инвалидов с детства смогут также могут выйти на пенсию раньше - на 1 год за каждые 1,5 года опеки над ребенком. Но только в случае, если опекунство было установлено до исполнения ребенком возраста 8 лет.

Период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Что позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенсионные права.

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